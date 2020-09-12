لبنان | مجلس أساقفة زحلة والبقاع يأمل بحكومة تنقذ لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع، اجتماعاً استثنائياً في المقر الصيفي لمطرانية الروم الكاثوليك في عيتنيت -البقاع الغربي، حضره الأساقفة عصام يوحنا درويش، جوزف معوض، انطونيوس الصوري، بولس سفر، المعتمد البطريركي للروم الأرثوذكس في موسكو نيفين صيقلي وأمين سر المجلس الارشمندريت ايلي بوشعيا.

وناقش المجتمعون بنود جدول الأعمال التي طالت الأوضاع اللبنانية الحالية على الصعد الوطنية، الدينية، الإقتصادية، المساعدات لإعادة الإعمار ومستقبل الاوضاع الإدارية العامة في لبنان.

وأملوا أن “يتوصل المسؤولون في لبنان الى تشكيل حكومة تنقذ لبنان من صعوبات أوضاعه العامة وتعطي رؤية واضحة لمستقبل شبابه”.

كما بحث الأساقفة بأمور تتعلق بأبناء أبرشياتهم في زحلة والبقاع وبالكنيسة جمعاء.