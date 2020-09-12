لبنان | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مستلزمات طبية إلى جمعية مار أنطونيوس في الرميلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت “جمعية مار أنطونيوس الخيرية ـ الرميلة” في جبل لبنان أنها تسلمت هبة عينية من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة في لبنان، في حضور مدير مكتب المركز في لبنان فهد القناص، مديرة الجمعية ريتا بولس والاعضاء إلى رؤساء دوائر وأقسام إدارية وطبية وتمريضية في الجمعية والمستوصف التابع للجمعية ومندوبين من الهيئة العليا للاغاثة، والفريق الاعلامي لتلفزيون سعودي 24 الذي يواكب باستمرار الاعمال الاغاثية لمركز الملك سلمان في لبنان.

وتشمل هذه الهبة الاحتياجات الأساسية من مستلزمات طبية طارئة إثر الأوضاع الصحية المستجدة في لبنان، أهمها أدوات إسعافات أولية، أدوات معالجة الجروح والكسور وأيضا الأدوية الخاصة للامراض المزمنة.

وفي هذا الاطار، شكرت مديرة الجمعية ريتا بولس للعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومركز الملك السلمان، المساعدات التي أتت بها المملكة العربية السعودية إلى لبنان. ولفتت الى “أن ما يميز هذه المساعدات هي نوعية المواد والمستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المستوصفات الخيرية والمستشفيات في هذه المحنة الكبيرة التي يتعرض لها لبنان”.