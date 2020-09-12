لبنان | وزير الصحة: على المستشفيات الخاصة أن تعرف أن هناك مسؤوليات تترتب على التعاطي السلبي مع كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 10:25 صباحًا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “حمد حسن” خلال زيارته لمستشفى قانان الحكومي عن انطلاق العمل فيه، حيث أن الاستقبال سيكون بعد 48 ساعة أي الاثنين.

وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن انه يراهن اليوم على فريق المستشفى للتعويض عن كل ما سبق “بخطوات إجرائية عملانية سنبدأ بها”.

وقال حسن: “زرت هذا المستشفى منذ حوالى ثلاثة أشهر، وقد تحقق الجزء الذي وعدنا به، واليوم تم تحويل مبلغ 750 مليون ليرة كمساهمة للمستشفى، كذلك المساعدات الطبية التي تاتي من الخارج”، ووجه تحية الى المنظمات الدولية التي تتعاون لمواجهة وباء كورونا واحتواء هذا الانتشار سواء أكان في المجتمع اللبناني أو المقيمين من لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين”.

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واضاف: “التحدي واقعي وموجود، ولكن لا بد من أن نستنهض الهمم، ولا يجوز أن نبقى مسلمين أمورنا للقدر، واذا كان العدد محدودا لا يعني أننا في أمان بل يجب ان نكون جاهزين لمواجهة الأصعب”.

وتابع: “اليوم على صعيد كل لبنان من شماله الى جنوبه أكثرية المناطق في المحافظات والاقضية أصبح لديها نوع من الاستيعاب المقبول للحالات المسجلة، لكن في الشمال حصلت مشكلة منذ يومين وقد ذهبنا الى هناك وغيرنا بالخطة وزدنا 20 سريرا في مستشفى طرابلس الحكومي ووضعنا خطة لمستشفى المنية الحكومي ليصبح فقط لحالات الكورونا بدعم من UNHCR، كما اننا موعودون بمستشفى ميداني واحد لطرابلس وآخر لصور. وفي البقاع غدا سيصبح هناك قسم للكورونا بمساعده MSF وفي مستشفى الهرمل الحكومي أيضا سيصبح هناك قسم للكورونا ابتداء من نهار الاثنين المقبل، اما في الجنوب في مستشفى النبطيه الحكومي سوف نزيد 10 أسرة إضافية، وفي بنت جبيل سوف نزيد ستة أسرة إضافية أيضا واليوم في قانا نرفع الجهوزية وبالسرعة المطلوبة”.

وتابع:” “أما المشكلة الحقيقية فهي في بيروت، فمن الممكن أن نبرر في الايام العادية والاحوال العادية لبعض المستشفيات تقاعسها، بسبب الوضعين الاقتصادي او المالي وبعض التعقيدات، ولكن أعود وأقول لهم نحن في ظل مواجهة وباء كورونا يجب أن تجتمع كل القوى وكل الجهود حتى نكون على أهبة الاستعداد لانقاذ كل المواطنين على. اذا كانت المستشفيات الخاصة تتقاعس قليلا فمن غير المقبول أبدا أن لا تستجيب المستشفيات الحكومية للخطة”، مشيرا الى ان “المستشفيات الحكومية أثبتت جدارتها واهليتها، وهي أصحاب بادرة لأن الوفاء يكون بان افتح صدري وجهدي وقدراتي لأقدم لهذه الارض واهلها”.

وأضاف: “أما في بيروت العاصمة، فالمستشفيات الخاصة يجب أن تاخذ القرار الجريء وتخرج من الحسابات الصغيرة والضيقة خلال 3 او 4 ايام، ويجب أن تعرف أن هناك مسؤوليات تترتب على السلوك السلبي او التعاطي مع وباء كورونا”.