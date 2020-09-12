لبنان | الدولار يتأهب لتحليق جديد.. والحكومة تحاول كبح الأسعار

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 12 و13/9/2020، حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

فيما سجل سعر تصريف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الجمعة هامشاً ما بين 7450 – 7550 ليرة.

وفيما باتت المعلومات عن عدم قدرة المصرف المركزي تأمين الدعم للطحين والمحروقات، شبه مؤكدة، وعادت التكهنات والتحليلات لتتحدث عن حجم الانهيار القادم في الاقتصاد اللبناني وما سيخلفه من أثر سلبي على الليرة وبالتالي على غلاء الأسعار.

أما من يسعى اليوم الى شراء الدولار فهو يدرك انه سيرتفع مع انطلاق رفع الدعم وسيصبح نادرا في الاسواق، إذ انه عند كل ارتفاع سريع يتوقف بيعه خشية من ارتفاع اضافي.

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ويعتبر محللون غربيون أن استقرار سعر الصرف يمر بمرحلة مخاض قد يسمتمر حتى نهاية عام 2024، حيث يقدر الخبراء أن معدل سعر الصرف الرسمي سيكون 8300 ليرة مقابل الدولار.

ولا تزال الأسعار في المحال والأسواق اللبنانية تعاني تدهوراً لناحية الغلاء، ولناحية عدم ضبط الاسعار أيضاً، خاصة في المواد الأساسية كاللحوم والبيض وغيرها.

وكان وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وعباس مرتضى، قد أصدرا الجمعة قراراً مشتركاً يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية الألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان.

إلا أن رئيس نقابة مربي الأبقار الحلوب في لبنان المهندس خير الجراح إلى أن “نقابة مربي الأبقار الحلوب في لبنان وبعد الاجتماعات التي عقدتها مع المربين وممثلي التعاونيات والتجمعات من جميع المناطق اللبنانية تستنكر أشد الاستنكار وتشجب القرار المشترك الصادر عن وزارتي الاقتصاد والزراعة والقاضي بتسعير سعر ليتر الحليب الواحد ب /1,700/ ل.ل.”.