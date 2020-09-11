كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 42 دقيقة الحدود الجنوبية صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 10 / 9 / 2020 اعتبارا من الساعة 21.15 ولغاية 11 / 9 / 2020 الساعة 1,50 تم تسجيل 3 خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. وبتاريخ 10 / 9 / 2020 اعتبارا من الساعة 12.15 ولغاية 11 / 9 / 2020 الساعة 23.50 تم تسجيل 4 خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجيش: 7 خروقات اسرائيلية فوق الجنوب خلال اليوم والبارحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.