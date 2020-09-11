لبنان | محافظ بيروت طلب المباشرة بصيانة وتنظيف الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 55 دقيقة

تقدم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بكتاب الى مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، حرصاً على سلامة المواطنين وتلافيا للاضرار والمخاطر التي قد تنجم عن عدم القيام بتأهيل وتعزيل الاقنية وصيانة شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحية بسبب الضرر اللاحق بها جراء انفجار مرفأ بيروت.

وجاء في الكتاب:

“عطفا على كتابنا عدد ۲۰۲۰/۸۹۲۹ تاریخ ۲۰۲۰/۷/۳ ، وحيث أنه بسبب إنفجار مرفأ بيروت والذي من تداعياته إلحاق الضرر بالأقنية وبشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية ، إضافة إلى إحتمال ترسب كميات كبيرة من الركام والردميات في داخلها مما يؤدي لانسداد هذه الشبكات وبالتالي منع تدفق مياه الأمطار ضمنها وسيؤدي حتماً الى فياضانات وأضرار في الأملاك العامة والخاصة في مدينة بيروت عموماً والمناطق المتضررة من جراء الإنفجار خصوصا.”

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وطلب عبود وضع كافة طاقات وجهود المصلحة للكشف وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل وصيانة وتنظيف الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية ويوضع بتصرفكم كل من فوجي الإطفاء والحرس ومصلحة النظافة والمتعهدين المعتمدين من قبل بلدية بيروت للغاية المنشودة، متمنيا إيلاء الموضوع الأهمية القصوى والمطلقة وإفادتهم يومياً بالنتائج.

كما طلب إعداد المراسلات اللازمة لجانب وزارة الداخلية والبلديات ووزارة النقل والاشغال العامة ومجلس الإنماء والإعمار وكافة الإدارات والمؤسسات الرسمية المعنية بمتابعة الموضوع.

وعملا بهذا الكتاب باشرت مصلحة الهندسة في بلدية بيروت على الفور أعمال التنظيف التي ستستمر طيلة الايام المقبلة.