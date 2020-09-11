لبنان | قضاء صور: تسجيل 10 إصابات جديدة وارتفاع العدد الكلي إلى 592 حالة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أنه “تم تسجيل اليوم 10 إصابات بفيروس كورونا مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم إصابة من التابعية السورية”.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو الآتي:

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المدينة الصناعية 3، جويا 3، العباسية 1، قانا 1، معروب 1، وصور 1. كما سجلت اليوم حالة وفاة لمصاب بcovid_19 يعاني من داء عضال.

وأشارت إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 592 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي:

174 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 408 حالة محلية (404 حالة من المخالطين)، من بينها 90 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و11 حالة من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، 24 حالة من قوات الطوارىء الدولية – اليونيفيل، و11 حالة وفاة محلية، وتماثل 263 منهم الى الشفاء بشكل تام.

ولفتت الوحدة إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، متمنية من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة”.