لبنان | إدارة الكوارث: 15148 حالة نشطة منها 113 حالة في العناية الفائقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية

أعلنت غرفة إدارة الكوارث عن أن هناك 15148 حالة نشطة في لبنان من بينها 113 حالة في العناية الفائقة.

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 546 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت بعض البلدات اللبنانية أعداداً جديدة في إصابات فيروس كورونا، ففي برقايل أعلنت خلية الأزمة في تقريرها اليومي شفاء اثني عشرة حالة من فيروس كورونا. واشارت الى ان بعض افراد الخلية عملوا على الاهتمام بوقاية بالمصلين في بعض مساجد برقايل أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

Advertisements

واشارت الى وفاة الحاج علي الاسمر بسبب اصابته بفيروس كورونا الذي تم دفنه وفق الشروط الوقائية.

واملت خلية الازمة من المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض المبادرة الى الاتصال بالارقام: ( الاعلامي موسى موسى 03698979-) ( الشيخ عياش احمد 70870742- ) ( ممثل البلدية الاستاذ خالد موسى 03322387 )ونحن سنقوم بخدمتهم فورا.

وتمنت على الاهل في برقايل والجوار الاستمرار بالتقيد الدائم بمبادئ الوقاية (كمامة، غسل يدين، احترام مسافة مترين تباعد)، ومن المحجورين عموما الالتزام بمدة الأربعة عشر يوما من الحجر حتى وإن جاءت النتائج سلبية”، كما أملت من اصحاب المؤسسات والمصالح في برقايل بتطبيق التبعاد الاجتماعي واستخدام الكمامات.