لبنان | قيادة الجيش: معالجة مواد كيميائية كانت موجودة في العنبر 15 بمرفأ بيروت

مرفأ بيروت
أوضحت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أن “بعض المواقع الإلكترونية تتناقل خبراً مفاده أنه تم العثور على مواد خطرة قابلة للاشتعال في العنبر رقم 5 في مرفأ بيروت، والتي من الممكن أن تؤدي إلى انفجار في حال تعرضها لحرارة مرتفعة.
يهم قيادة الجيش أن تؤكد أن وحداتها تواصل العمل في ما خص الكشف على المواد الموجودة في المرفأ، وقد عثرت بتاريخه على مواد كيميائية مختلفة في العنبر رقم 15 وقامت بمعالجتها بطريقة علمية، وتم نقلها إلى أمكنة آمنة بحيث لم تعد تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة”.
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