لبنان | اللجنة الدولية للصليب الأحمر​: من المرجح ان يكون هناك ضرر كبير بالمواد الغذائية المخزنة بالمرفأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشارت المتحدثة باسم ​الصليب الأحمر​ في ​لبنان​ رونا الحلبي، إلى أن “​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ لم تتمكن من الذهاب للمرفأ وتحديد الأضرار بعد، ولكن بحسب الصور فالحريق كبير، ومن المرجح ان يكون هناك ضرر كبير بالمواد الغذائية المخزنة مثل الملح، السكر، الشاي، المعكرونة، والتي يتم توضيبها بصناديق لنقلها للاستفادة منها في لبنان و​سوريا​”.

ولفتت الحلبي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنهم في لبنان “وبعد الازمة الاقتصادية وازمة ​كورونا​، اتخذنا قراراً دعم العائلات بشكل اكبر بحسب الحاجة، بالتالي نقدم المساعدات لاشخاص تضرروا من الأزمة الاقتصادية وأشخاص فقدوا اشغالهم بسبب كورونا ولعائلات تضررت من ​انفجار بيروت​”.

كما شددت على أن “​مرفأ بيروت​ يعتبر ممر للصليب الاحمر لإرسال المساعدات غلى سوريا”، منوهةً بأنه “نعمل بشكل مكثف لاعادة استيراد هذه البضائع كي لا نتأخر على ​العائلات المحتاجة​، والبحث جار عن بديل لمرفأ بيروت اما عن طريق ​مرفأ طرابلس​ او ​مطار بيروت​”.