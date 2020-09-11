لبنان | خضر: السيول تحت السيطرة ونهيب بالمواطنين توخي الحذر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 19 دقيقة

بعد أن شهد مجرى السيل في بلدة الفاكهة سيلا جارفا محملا بالأحجار والأتربة والأغصان ليتجه نحو مجرى العاصي،، غرد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر على حسابه عبر تويتر قائلاً: “ضربت السيول كل من رأس بعلبك والفاكهة-جديدة مساء اليوم، وتم استنفار الدفاع المدني وغرفة ادارة مخاطر الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل”.

وأضاف: “السيول تحت السيطرة، تجري في مسارها الطبيعي، نهيب بالمواطنين الكرام توخي الحيطة والحذر وعدم الإقتراب من مجرى السيل حفاظاً على سلامتهم”.