لبنان | 10 حالات وفاة .. وعدد إصابات كبير بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 57 دقيقة وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 546 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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