لبنان | كوبيش يسأل .. فهل من مجيب؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد الحريق الكبير والضخم الذي شهده مرفأ بيروت البارحة وإعلان الجيش اللبناني انه شب في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في المرفأ.

غرد المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عبر تويتر قائلا: “شكراً جزيلاً لزملائنا من اليونيفيل على المساعدة التي قدموها بالأمس الى الدفاع المدني والجيش اللبناني وآخرين الذين عملوا على اخماد الحريق في مرفأ بيروت . يبقى السؤال الأكبر – كيف يمكن ان تبقى مواد شديدة الاشتعال وغيرها من المواد الخطرة موجودة في المرفأ؟”.