لبنان | سيل جارف في البقاع الشمالي باتجاه العاصي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - تشهد منطقة البقاع الشمالي سيلا جارفا مصدره السلسلة الجبلية الشرقية، حيث يشهد مجرى السيل في بلدة الفاكهة سيلا جارفا محملا بالأحجار والأتربة والأغصان ليتجه نحو مجرى العاصي، حيث هرع أصحاب المقاهي وأحواض تربية الأسماك للاستعداد لمواجهته.

سيل جارف في البقاع الشمالي

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