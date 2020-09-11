لبنان | وفد من “الأحرار” زار المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

زار وفد من حزب الوطنيين الأحرار، ضم: كميل دوري شمعون يرافقه كميل جوزيف شمعون وميشال يزبك، المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي في طرابلس، حيث كان في استقبالهم منسق وأعضاء من منتدى الشمال.

وأفاد بيان للمنتدى أن “المجتمعين تداولوا في القضايا السياسية العامة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، وتطرقوا إلى الواقع الثوري الذي يواجه اليوم قوى الفساد والسلاح منفردا، وفي ظل انهيار اقتصادي كامل. وبحث الفريقان أيضا في التحديات التي تواجه الثوار وتبادلا وجهات النظر حول طروحات إنقاذية عدة، إضافة إلى ضرورة الوعي من أجل قطع الطريق أمام أحزاب السلطة في مسعاها إلى دس التفرقة بين اللبنانيين واللعب على الوتر المذهبي والطائفي والمناطقي”.

وأثنى المجتمعون على “موقف الديمان في طرح الحياد الإيجابي النشط في سبيل مواكبة كل القضايا الوطنية خدمة للشأن اللبناني بمعزل عن التدخلات الخارجية غربية كانت أم شرقية”.

وأكدوا “ضرورة التواصل والتلاقي بين المكونات الثورية على مشروعٍ إنقاذي موحد من أجل النهوض بلبنان من القاع الذي أوصلتنا إليه المنظومة القائمة”.