لبنان | وفد من الشرطة الألمانية زار اللواء عثمان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 6:14 مساءً اللواء عثمان مع وفد من الشرطة الألمانية استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، وفدا من الشرطة الألمانية ضم كلا من Kevin Herbst وChristo Rumker، بحضور ضابط الارتباط في السفارة الألمانية Mike Grunmeier، ومساعده جوزيف حداد، في زيارةٍ جرى في خلالها شكر قوى الأمن الداخلي وتقديرها على توقيف المطلوب من الجنسية الألمانية بموجب مذكرة انتربول دولية. وقد تم تسليمه للشرطة الألمانية بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية وحسب أصول الاسترداد.

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