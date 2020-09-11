لبنان | وهاب: المعلومات تتحدث عن إصابات كثيرة بكورونا في سجن رومية عسكر ومساجين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات وئام وهاب غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر تويتر قائلاً: “المعلومات تتحدث عن إصابات كثيرة بكورونا في سجن رومية عسكر ومساجين”. وأضاف: “الله يخليكن ما تعملولنا فضيحة بتشبه فضيحة المرفأ. ويا ريت في شي مونة على القضاة الكسالى كي يقوموا بعملهم”.

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