لبنان | معدات ومستلزمات طبية إلى مستشفى الضنية الحكومي من مركز الملك سلمان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 6:21 مساءً

قدم “مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية” معدات ومستلزمات طبية إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، خلال زيارة قام بها وفد من المركز إلى المستشفى حيث جرى تسليمها في حضور رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس إدارة المستشفى ومديره الدكتور عمر فتفت، طبيب القضاء الدكتورة بسمة شعراني، وأعضاء الجسم الطبيي والإداري في المستشفى.

وقال مسؤول وفد “مركز الملك سلمان” فهد القناص بعد عملية التسليم: “أشكر أهل الضنية على الإستقبال الحار، وشكر خاص لمستشفى سير ـ الضنية الحكومي الذي زرناه اليوم، بعد عدة إتصالات وردتنا من المستشفى الذي هو بحاجة ماسة إلى مستلزمات وأدوات طبية، وقد قام فريق عمل من المركز إضافة إلى فريق عمل من الهيئة العليا للإغاثة بزيارة المستشفى واطلعوا على احتياجاته، ونحن اليوم نقوم بتسليم المستلزمات والمعدات الطبية له، ونحرص على تقديم مساعدات ومعدات طبية إلى كل المستشفيات الحكومية في لبنان، وكذلك المراكز الصحية”.

وشكر خير “المملكة العربية السعودية على مساعداتها، وأن التنسيق معها أدى إلى نتائج إيجابية على الأرض على صعيد تقديم المساعدات”، كما شكر فتفت مركز الملك سلمان على مساعدته التي قدمها للمستشفى، وشكرت شعراني بدورها “الوفد والمملكة العربية السعودية على عطائها وعلى اللفتة القديمة والمساعدات التي قدموها للمستشفى، وهو الوحيد في المنطقة”، متمنية “دوام الإستمرار في تقديم المساعدات للمستشفيات الحكومية في لبنان”.