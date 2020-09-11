كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وعباس مرتضى، قراراً مشتركاً يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية الألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان. وينص القرار على تحديد حد أقصى للأسعار وفقاً للجدوال التالية: يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي: المنتج / السعر / ل.ل كيلو الفروج الكامل 12000

كيلو جوانح دجاج على أنواعه كافة 11000

كيلو بقية الأنواع كافة 11000 يحدد سعر كرتونة البيض على الشكل الآتي: كرتونة البيض/30 بيضة 12500 يحدد سقف سعر كيلو اللحوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي: لحوم مبردة فاكيوم السعر /ل.ل لعبة بقر فاكيوم 29,000

وجه بقر فاكيوم 30,000

طويلة بقر فاكيوم 29,000

شهباية بقر فاكيوم 30,000

فوفيلة بقر فاكيوم 40,000

موزات بقر فاكيوم 26,000

دقن اللحام بقر فاكيوم 35,000

فيلة بقر فاكيوم 40,000

انتركوت بقر فاكيوم 35,000

كستلتة بقر فاكيوم 25,000

بريسكت بقر فاكيوم 25,000

كتف بقر فاكيوم 25,000 Advertisements لحوم طازجة السعر /ل.ل لحم بقر صافي عجل كامل 36,075

لحم غنم بيلا صافي كامل 35,100

لحم فخد بقر مجروم 39,000

لحم باط بقر مجروم 35,880

لحم زور ضلع بقر مجروم 33,930

لحم غنم بيلا فخذ مجروم 40,950

لحم غنم بيلا باط مجروم 39,000 يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية. ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار. كما يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم للقضاء المختص. إتصل بالوزارة وقدم شكوى بالمخالفين الخط الساخن: 1739 00961 – 1 – 982360/1/2/3/4/5 البريد الالكتروني:

[email protected] وزارة الإقتصاد والتجارة

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزيرا الاقتصاد والزراعة يصدران قائمة بأسعار بعض المواد الغذائية.. وتهديد للمخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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