لبنان | تيننتي: اليونيفيل فتحت تحقيقا في إسقاط الجيش اللبناني مسيرة اسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 43 دقيقة

قال المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان: “مساء أمس، حوالي الساعة 5:20 أبلغتنا القوات المسلحة اللبنانية، أنها أسقطت طائرة مسيرة آتية من إسرائيل انتهكت الخط الأزرق في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان. وزار فريق من اليونيفيل الموقع وتفحص الطائرة المسيرة التي قال الجيش اللبناني انه أسقطها. تتابع اليونيفيل الموضوع مع الجيش الإسرائيلي للتأكد من هوية الطائرة المسيرة وقد فتحت تحقيقا في الحادث”.

أضاف: “تشكل الانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية من قبل الطائرات الإسرائيلية انتهاكا للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية، وهي تؤدي إلى تصعيد التوترات، كما يمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فهي تتعارض مع أهدافنا وجهودنا للحد من التوتر وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان”.

وذكر البيان بأن “الأمين العام للأمم المتحدة كان دان في مناسبات عديدة، جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية، ودعا إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للأجواء اللبنانية وفقا للقرار 1701”.