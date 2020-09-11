لبنان | الجيش: استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 42 دقيقة الجيش اللبناني صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “يستمر وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطت في مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 10 /9 /2020 طائرة من بولندا على متنها مواد غذائية ومساعدات طبية لصالح كاريتاس لبنان”.

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