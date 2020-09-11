لبنان | شدياق: عريضتنا لكوبيش الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أكدت الوزيرة السابقة مي شدياق “اننا نقدم الأربعاء الى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عريضة موقعة من المتضررين، ولدينا 200 شاحنة جاهزة لإزالة الردم، لكن تحصل بعض العراقيل على المستوى الرسمي في بعض الوزارات بسبب التوقيع، وبعض الخطوات كان يجب أن تحصل منذ أسبوعين على الرغم من موافقة كل الجهات المعنية”.

وأضافت خلال جولة على منازل تؤهلها “Ground-0″، “جولتنا اليوم هي ما بعد عملية المسح والدرس وهذه احد النماذج، ونحن مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية نعمل بشفافية على أكثر من 20 شقة وهدفنا نحو 200 شقة ولا نزال في المرحلة الاولى وسنعمل قدر المستطاع”.

وتابعت “لسوء الحظ، تحمست بعض الجمعيات بداية، ولكن من دون تعاون تكون القدرة محدودة، وما يمّيز ground 0 هو اننا ننفذ ولا نعد بأكثر من طاقتنا”.

وعن حريق مرفأ بيروت أمس قالت شدياق “هناك وثائق يقول البعض انه تم احراقها أمس لإزالة الأدلة، وانا لا اريد ان أتهم ولا أبرئ، ولكني لا أثق بالتحقيق المحلي وما يحصل لا يجوز وأطالب بتحقيق دولي عبر الأمم المتحدة”.