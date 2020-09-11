لبنان | قوى الامن الداخلي اتلفت مواد تدخل في صناعة المخدرات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

اصدرت قوى الامن الداخلي بيانا جاء فيه:

“جرى قبل ظهر امس الخميس تلف كميات كبيرة من المواد المخدرة والتي تدخل في صناعة المخدرات، (BENZYL CYANIDE ALUMINIUM HYDROXYDE N-DIMETHYLFORMAMIDE DIETHYLETHER AMPHETAMINE BMK ALLYLBENZENE FORMYLAMPHETAMINE)، المضبوطة لدى كل من شعبة المعلومات، ومكتبي مكافحة المخدرات الإقليميين في زحلة وطرابلس، وذلك بطريقة تراعي المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وبصحة الإنسان.

جرت عملية التلف في مكب نفايات بلدة مجدل عنجر البقاعية، بناء على إشارة القضاء المختص، في حضور النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند، رئيسي مكتب مكافحة المخدرات الإقليميين في طرابلس وزحلة العقيد فواز محفوض والرائد إلياس شلهوب، رئيس مكتب معلومات زحلة الرائد خالد عبد الباقي، الرائد ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا، إضافة إلى حضور وفد من الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، ضم الدكاترة فاروق جابر، أحمد الرفاعي، خالد هواري، رنا بيضون وسامية المخ. وعدد من ضباط ورتباء القطعات المعنية بعملية التلف.