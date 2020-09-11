لبنان | القصيفي عرض مع وزني موضوع المتأخرات المستحقة للنقابة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 9 دقائق

أجرى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إتصالا بوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، عرض فيه موضوع المتأخرات المستحقة للنقابة في موازنتي العامين 2018 و 2019. كما أثار معه موضوع إدراج المساعدة المالية التي تخصصها الدولة في موازنتها العامة السنوية لعامي 2020 و2021 لنقابة محرري الصحافة اللبنانية وسائر النقابات الصحافية والاعلامية، كما النقابات الوطنية.

وابلغ النقيب القصيفي، بحسب بيان النقابة، وزير المالية “أن هذا المبلغ الذي تتقاضاه النقابة منذ عقود من السنين، ينفق على المساعدات الاجتماعية والقضايا الطارئة والتشغيل الاداري للنقابة التي تستوفي من المنتسبين إليها إشتراكات زهيدة مقابل ما تسدي من خدمات.

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و أبدى الوزير وزني تفهما لعرض نقيب المحررين ووعد بتصحيح الوضع، وادراج مساعدة النقابة السنوية في موازنتي هذا العام والعام الذي يلي. وأكد أن من واجب الدولة أن تولي قطاع الاعلام ما يستحق من اهتمام ورعاية”.

كذلك إتصل النقيب القصيفي بوزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وشكرها على موقفها من الصحافيين والاعلاميين اللبنانيين، ودعوتها الوزير وزني إلى إنصاف نقاباتهم، وعدم تغييب بند المساعدات الخاص بها عن موازنة العام 2020 والعام 2021.

وأكدت الوزيرة عبد الصمد انها تتابع هذا الموضوع مع الوزير وزني حتى بلوغ خواتيمه الايجابية.