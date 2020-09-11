لبنان | بعد إغلاقها بسبب كورونا .. عودة فتح الحدود مع سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 14 دقيقة حدود المصنع أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أن “استنادا الى مقررات مجلس الوزراء في تاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في تاريخي 15/09/2020 و 17/09/2020 من الساعة 9,00 لغاية الساعة00 ,16 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين في العودة الى لبنان”.

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