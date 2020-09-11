لبنان | بالفيديو: تحطيم صورة الرئيس عون في القنصلية اللبنانية في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 1:31 مساءً

بعد مشهد حريق مرفأ بيورت البارحة والذي بدأ ظهرا واستمر لساعات، ملأ الغضب قلوب الشعب اللبناني في لبنان والمغترب، حيث أقدم لبنانيون على اقتحام القنصلية اللبنانية في فرنسا وانتزعوا صورة رئيس الجمهورية ميشال عون عن الحائط وحطموها. كما ألصقوا صوراً على مدخل المبنى لعون مذيلة بعبارة “كان يعلم”

وجرى تعليق كل صور السياسيين المسؤولين عن الفساد والحال الذي وصل إليه لبنان على جدار القنصلية ووكتبوا عليها “قتلة”.