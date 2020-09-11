لبنان | برنامج الأمم المتحدة يسلم خطار معدات الحماية الشخصية للدفاع المدني

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خطار تسلم معدات الحماية الشخصية للدفاع المدني
سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان الدفاع المدني اللبناني في مقره في عين الرمانة، معدات الحماية الشخصية لمواجهة جائحة كورونا، في حضور العميد ريمون خطار، نائب الممثل المقيم للبرنامج محمد صالح وسفراء النوايا الحسنة لمبادرة “عيش لبنان” برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رمزي حيدر وغالب فرحة.
وقد أطلق البرنامج حملة Mask Your Hero في شهر أيار، داعيا اللبنانيين في لبنان وخارجه للمساهمة في تأمين المعدات الضرورية للدفاع المدني للتصدي لجائحة كورونا. وقد لاقت الحملة تجاوبا جيدا ودعما من سفراء النوايا الحسنة الذين ساهموا بشكل كبير في تأمين التمويل اللازم لشراء الأقنعة الوقائية، أقنعة حماية العينين، قفازات، أردية وقائية، أحذية العمل المغلقة أو المحمية وغيرها من المعدات.
تأتي الحملة في وقت يعاني لبنان نقصا في معدات الحماية أو الوقاية الشخصية وارتفاعا في عدد المصابين والوفيات إذ بلغت حتى الساعة بحسب وزارة الصحة 21,324 مصاب 200 حالة وفاة.
بدوره، أثنى العميد خطار على هذه الخطوة التي اقدم عليها سفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معتبرا أن “حاجة الدفاع المدني لهذه المستلزمات ملحة كونها تستخدم بشكل يومي عند توجه العناصر لتلبية نداءات المواطنين الذين يتعرضون لأي طارئ ويحتاجون للرعاية الاستشفائية”.
ولفت إلى أن “عناصر الدفاع المدني أظهروا كفاءة ملحوظة لدى تنفيذهم عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الانفجار في مرفأ بيروت، ما دفع الجميع إلى الإشادة باندفاعهم ونشاطهم وهذا ما يجعلنا فخورين بهم”.
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