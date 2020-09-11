لبنان | وزني بحث مع كوبيتش المواضيع المالية وأهمية التدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش.

وتم البحث خلال الاجتماع في المواضيع المالية والاقتصادية، لا سيما أهمية التدقيق الجنائي الذي أطلقه الوزير وزني ممثلا الجمهورية اللبنانية مع شركة .Alvarez&Marsal،

وأكد كوبيتش على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لأن لبنان يحتاج إلى الاستقرار من أجل القيام بالإصلاحات وإعادة الإعمار.