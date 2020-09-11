لبنان | لا مزيد من الطقس الحار .. غيوم وأمطار قليلة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الامطار خاصة في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بدءا من اليوم.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة على الساحل حيث الحرارة مستقرة. تهطل بعض الامطار الخفيفة في الداخل وعلى الجبال، كما يحتمل حدوث برق ورعد في فترة بعد الظهر، ويتوقع تشكل الضباب ليلا على الجبال.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الامطار خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 32 درجة، في الداخل من 17 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل بسبب الرطوبة المرتفعة، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب ابتداء من يوم غد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 30 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,18 ساعة غروب الشمس: 18,51