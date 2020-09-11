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الضمان الاجتماعي
أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان، أنه “على أثر اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في المركز الرئيسي يوم الاربعاء 9 أيلول، أجريت فحوصات الـ PCR للمخالطين وبعد صدور النتائج تبين وجود حالتين إيجابيتين من بين المخالطين”.
وأفاد البيان أن إدارة الصندوق أعلنت إقفال المركز الرئيسي يوم الجمعة 11 ايلول 2020 أمام المراجعين وطلبت من جميع المستخدمين في المركز الرئيسي التزام منازلهم بانتظار إجراء فحوصات ال PCR.واستثنت من هذا القرار المدراء ورؤساء المصالح ومعاونيهم، ومستخدمي المكننة المعنيين بتشغيل برامج المعلوماتية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد اكتشاف 4 إصابات بكورونا… الضمان يقفل مركزه الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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