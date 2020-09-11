لبنان | عون يستمع من قائد الجيش وضباط إلى وضع المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائد الجيش وعددا من الضباط المعنيين للاستماع الى عرض مفصل عن الوضع الراهن ضمن مرفأ بيروت وفي البقعة المحيطة به، التي لحقت بها أضرار بالإضافة الى عملية إدارة المساعدات وعمل الجمعيات والصعوبات التي تعيق تطور العمل.

اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت في جهود امتدت منذ ظهر أمس ولغاية صباح اليوم الحريق الكبير الذي شب داخل احد مستودعات في السوق الحرة في مرفأ بيروت.

وبعد انتهاء عمليات الاطفاء يستمر العناصر على تبريد موقع الحريق حتى الساعة منعاً من تجدده.