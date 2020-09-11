لبنان | أديب عن حريق المرفأ: المحاسبة شرط أساسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرّد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عبر حسابه على “تويتر”: “حريق أمس في مرفأ بيروت لا يمكن تبريره أي كان”.

وأضاف: “المحاسبة شرط أساسي لعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة. بوركت جهود رجال الإطفاء، الدفاع المدني والجيش لاحتوائهم الحريق والقضاء عليه”.

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في السياق، اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت في جهود امتدت منذ ظهر أمس ولغاية صباح اليوم الحريق الكبير الذي شب داخل احد مستودعات في السوق الحرة في مرفأ بيروت.

وبعد انتهاء عمليات الاطفاء يستمر العناصر على تبريد موقع الحريق حتى الساعة منعاً من تجدده.