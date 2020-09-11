لبنان | الدفاع المدني: إخماد حريق المرفأ واستمرار عملية التبريد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين مشاهد حصرية اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت في جهود امتدت منذ ظهر أمس ولغاية صباح اليوم الحريق الكبير الذي شب داخل احد مستودعات في السوق الحرة في مرفأ بيروت. وبعد انتهاء عمليات الاطفاء يستمر العناصر على تبريد موقع الحريق حتى الساعة منعاً من تجدده.

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