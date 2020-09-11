لبنان | آخر مستجدات إصابات كورونا في الضنية ومجدليون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية عن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس، إذ سجلت 4 إصابات في بلدة إيزال، فيما سجلت إصابة واحدة في كل من بلدات حرف السياد والسفيرة وكفربنين وبقرصونا وحوارة وإيزال وكهف الملول.

وكانت خلية الأزمة في بلدة بخعون قد سجلت أمس 10 إصابات بالفيروس داخل حي في البلدة، ما دفع خلية الأزمة المصغرة في القضاء برئاسة القائمقمام رولا البايع إلى إصدار قرار اليوم قضى بإغلاق هذا الحي لمدة 5 أيام إبتداء من صباح يوم غد والطلب من الأهالي الإلتزام بالحجر المنزلي.

ودعت خلية الأزمة المواطنين إلى ضرورة إلتزامهم بالتدابير الوقائية والصحية اللازمة منعاً لانتشار الوباء بين أبناء المنطقة الواحدة والتقيد بالحجر المنزلي للمصابين، آملة من الله الشفاء العاجل لهم.

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جنوباً اعلنت بلدية مجدليون شرق مدينة صيدا في بيان ” تسجيل ثلاث حالات اضافية بفيروس كورونا ليرتفع العدد ضمن النطاق البلدي الى اربع حالات وهم تحت المراقبة والمتابعة من قبل البلدية “.

وبناء عليه تطلب البلدية من جميع المواطنين التقيد بارشادات وزارة الصحة العامة لجهة ارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم وعدم التخالط .”