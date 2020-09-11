لبنان | برقايل تزف البشرى.. لا إصابات جديدة وتعافي 3 حالات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

زفت خلية الازمة في برقايل ان لا اصابات لهذا اليوم وان هناك ثلاث حالات شفاء وان جميع الذين خضعوا لفحص الPCR البارحة نتائجهم سلبية. وستفتح المساجد غدا لاقامة صلاة الجمعة راجية من الاهالي التقيد بالتوجيهات التالية:

1- التمني على خطباء المساجد تقصير الخطبة والصلاة.

2- الوضوء في المنزل وعدم استعمال موضئ المسجد.

3- جلب كل مصل سجادة صلاته معه على ان يردها معه إلى بيته عند الانتهاء.

4- الالتزام بارتداء الكمامة عند الدخول إلى المسجد كإجراء وقائي لعدم نقل الفيروس.

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5 – الحرص على التباعد أثناء الخطبة والصلاة.

6- الرجاء من ذوي الامراض مزمنة ان يصلوا في بيوتهم حفاظا على صحتهم.

7- عدم ارسال الاطفال دون سن العاشرة إلى المسجد ليتسنى لنا اقامة عملية التباعد بين المصلين.

وأملت خلية الازمة من المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض المبادرة الى الاتصال بالارقام : ( الاعلامي موسى موسى 03698979) ( الشيخ عياش احمد 70870742) ( ممثل البلدية الاستاذ خالد موسى 03322387) ونحن سنقوم بخدمتهم فورا

ودعت الخلية الاهل في برقايل والجوار الاستمرار بالتقيد الدائم بمبادئ الوقاية (كمامة، غسل يدين، احترام مسافة مترين تباعد)، ومن المحجورين عموما الالتزام بمدة الأربعة عشر يوما من الحجر حتى وإن جاءت النتائج سلبية”، كما املت من اصحاب المؤسسات والمصالح في برقايل تطبيق التبعاد الاجتماعي واستخدام الكمامات.