لبنان | بعد ظهور عشرات الإصابات.. بلدية الهرمل تناشد: لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

لفتت بلدية الهرمل إلى أنه “نظرا للمستجدات التي شهدتها مدينة الهرمل بما يتعلق بتفشي وباء كورونا، وظهور30 حالة جديدة دفعة واحدة من المخالطين لحالات سابقة، وتفاقم المخاطر التي باتت تهدد بانتشار الوباء بين جميع أبنائها بشكل واسع لم يعد قابلا للاحتواء، وكمحاولة أخيرة وحاسمة لمواجهة انتشار الوباء، وبمواكبة من سائر القوى الأمنية، تدعو بلدية الهرمل جميع الأهالي للبقاء في المنازل وتفادي كل أشكال التخالط الإجتماعي، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الإلتزام بالتعقيم الدائم ولبس الكمامة”.

وتدعت المخالطين للحالات المصابة بالتعاون مع فرق الحجر التي تتابعهم للتأكد من حجر أنفسهم وفق الإجراءات والضوابط المطلوبة وتفادي أي إهمال يتسبب في نقل العدوى للآخرين تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، على أن يتم اعتبار أي مواطن يخالف سبل الحماية والوقاية ويمارس الاستهتار والتهاون مواطنا مرتكبا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه ابتداء بتسطير محاضر الضبط وانتهاء بالتوقيف والإحالة إلى الجهات القضائية، وتتمنى البلدية من المواطنين الكرام التعاون إلى أقصى حد مع فرق الترصد الوبائي ومعها والتبليغ مباشرة عن أي ممارسات تساهم في تفشي الوباء، مع الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، وقرب الخلاص من الوباء”.