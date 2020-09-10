لبنان | جنبلاط: احرقوا الأدلة في مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 12 دقيقة آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 11:09 مساءً النائب السابق وليد جنبلاط غرد رئيس الحزب الاشتركي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “خافوا من محقق جريء صاحب ضمير او من موظف نزيه وحي وهم كثر في هذه الادارة المجرمة فاحرقوا الادلة لكن لن تفلت هذه السلطة من العقاب ولو بعد حين”.

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