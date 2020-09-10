لبنان | تخوف من انتشار كورونا في السجون بعدما بلغت نسبة الاكتظاظ ٢٠٠ بالمئة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 6 دقائق

موضوع السجون كان حاضراً في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد مساء اليوم في القصر الجمهوري، و قد اشار وزير الداخلية الى ان نسبة الاكتظاظ هي ٢٠٠ بالمئة وهناك خشية من تفشي وباء كورونا مما يهدد بكارثة اجتماعية لكن حتى الآن لا اصابات، وفق ما قالت المعلومات.

ومن الاقتراحات التي طرحت اقامة مستشفى ميداني او اضافة اجنحة او تخصيص غرف في المستشفيات للمساجين.

كما طلب الرئيس عون وضع اقتراحات خطية لدرسها مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الذي لم يكن حاضراً في اجتماع المجلس الاعلى.