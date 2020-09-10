لبنان | إخماد حريق حرج المنيطرة بعد 7 ساعات من العمل المتواصل

حريق حرج المنيطرة
أخمد عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً ،وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ١٣:٠٠ ولغاية الساعة ٢٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٠/٩/٢٠٢٠ حريقاََ شبَّ في مساحة شاسعة من احراج الصنوبر في المنيطرة / جبيل.
وقد واجه العناصر صعوبات للتمكن من السيطرة على النيران نظراً لوعورة تلك المنطقة الجغرافية وعدم توفر الطرقات لوصول آليات الدفاع المدني، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بفوارق شاسعة واشتداد سرعة الهواء.
وكان النائب فريد الخارن قد ناشد عند نشوب الحريق الكبير، الدفاع المدني والجيش التدخل واستخدام الطوافات لأن الحريق يمتد بسرعة.
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