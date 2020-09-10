لبنان | اقفال المركز الرئيسي للضمان يوم غد اثر اكتشاف اصابتين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 8 دقائق آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 10:55 مساءً كركي صدر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي البيان الاتي: “على اثر اكتشاف اصابتين بفيروس كورونا في المركز الرئيسي يوم الاربعاء 9 ايلول، اجريت فحوصات ال PCR للمخالطين، وبعد صدور النتائج تبين وجود حالتين اجابيتين من بين المخالطين.

وعليه تعلن ادراة الصندوق عن اقفال المركز الرئيسي يوم الجمعة 11 ايلول 2020امام المراجعين، وتطلب من جميع المستخدمين في المركز الرئيسي التزام منازلهم بإنتظار اجراء فحوصات ال PCR.

يستثنى من هذا القرار المدراء ورؤساء المصالح ومعاونوهم ومستخدمو المكننة المعنيون بتشغيل برامج المعلوماتية”.

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