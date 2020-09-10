لبنان | “مصلحة الليطاني”: بدء اعمال مجرى البردوني في زحلة الاسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 33 دقيقة

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه بعد التواصل بين النائب جورج عقيص مع مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، وعد الاخير بالبدء في اعمال تنظيف مجرى نهر البردوني داخل مدينة زحلة اعتبارا من الاسبوع المقبل، على نفقة المصلحة وبواسطة آلياتها.

واشارت المصلحة الى ان ” تنظيف مجاري الانهر ليس من اختصاص المصلحة المذكورة، ولكن وضع البردوني الحالي على ابواب فصل الشتاء يحتاج فعلا الى تدخل الغيارى على المصلحة العامة امثال سامي علوية، الذين نحاول معهم اضاءة شمعة في ظلمة الانهيار الشامل الذي يمر فيه لبنان”.

يذكر أنه جرى مكالبات محلية كثير في شهر تموز لتنظيف مجرى نهر البردوني، خاصة بعد انتشار صور النفايات على ضفاف ومجرى النهر، مما طرح تساؤلات عن وجود الاعتمادات المتوفرة مع فقدن التطبيق؛ فتنظيف مجرى نهر الليطاني اولوية ولكن المسؤولية ضائعة بين الوزارات والبلديات، علما ان وزارة البيئة مسؤولة عن ازالة النفايات الصلبة بموجب قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والبلديات مسؤولة عن تنظيف الجزء من المجرى الذي يمر في نطاقها البلدي