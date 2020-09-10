لبنان | صاعقة رعدية انهت حياة ابن الـ6 سنوات في بر الياس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن وفاة الطفل انور العليوي البالغ من العمر 6 سنوات اثر تعرضه لصاعقة رعدية بينما كان يلعب مع طفلين آخرين داخل نطاق مخيم للنازحين السوريين في خراج بلدة بر الياس في قضاء زحلة.

وكانت منطقة البقاع الاوسط قد تعرضت لرياح ناشطة في فترة ما بعد الظهر وترافقت مع عواصف رعدية قوية، وتساقط غزير للأمطار.