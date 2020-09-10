لبنان | أمطار رعدية في توقعات الطقس غدا.. وتحذير من دخان المرفأ المتجه شمال بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن توقعات الطقس غداً الجمعة تشير إلى احتمالية تساقط امطار رعدية متفرقة خاصة في المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال تشكل سيول وتساقط حبات البرد.

أما الرياح اليوم فكانت وجهتها شمالية شرقية لذلك فإن دخان حريق المرفأ اتجه الى الجنوب الغربي، والرياح غداً الجمعة جنوبية غربية لذا فإن الدخان اذا استمر سيتجه الى الشمال الشرقي اي الى شمال بيروت والمتن وكسروان.

Advertisements

كذلك، تستمر موجة الحر غداً الجمعة مع مؤشر حرائق مرتفع، وفق lari، التي طلبت من المواطنين مساء اليوم ، ساكني جنوب بيروت وجنوب غربي بيروت الانتباه من دخان حريق المرفأ، ومن المواطنين غداً ، ساكني شمال بيروت، المتن وكسروان الانتباه من دخان حريق المرفأ.

أما الإرشادات وفق مصلحة الابحاث العلمية فهي:

اغلاق النوافذ

عدم التعرض للدخان والهواء

غسل الوجه والاعين مرات عديدة يومياً

الجلوس في الغرف البعيدة عن التعرض للهواء.

وسرعة الرياح تتراوح بين ١٠ و١٥ كلم/ساعة اي انها بطيئة لذا لن ينجلي الدخان او بقاياه بسرعة وربما يتطلب يومين او ثلاثة.

وتستمر موجة الحر حتى يوم السبت، تنحسر جزئياً الاحد وتعود لتجدد الاثنين والثلاثاء والاربعاء وهذا ما سيزيد من حدة وتأثير الدخان الناجم عن حريق المرفأ.