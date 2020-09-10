لبنان | تفاصيل أعداد الإصابات المستمرة بـ”كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 7 ​وفيات​ و560 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال ​​الساعات​​ الـ24 الأخيرة، 548 حالة منها تعود لمقيمين ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 22437، في حين أن 17 إصابات تعود لوافدين.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى ارتفاع العدد التراكمي لل​حالات​ المحلية المثبتة إلى 20989 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1448 حالة، منوهةً بأن عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 219 حالة.

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كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل إلى 7312 شخصاً، في حين أن 393 شخصاً يتلقون العلاج في ​المستشفيات​، 118 منهم يقبعون في العناية المركزة.

وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 9154 فحصاً، 7513 منهم تم اجراؤها في المختبرات، و1641 تم اجراؤها في ​المطار​”.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في بيان لهاا سابقاً عن، “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 8/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوصات لرحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 9/9/2020، وأظهرت النتائج وجود سبع (7) حالات إيجابية.