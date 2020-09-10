لبنان | بهاء الحريري: المنظومة السياسية في لبنان لم تجلب سوى المأسي للشعب ومؤسساته

الشيخ بهاء الحريري
علّق الشيخ بهاء الدين الحريري على الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت ظهر اليوم على صفحته الشخصية عبر تويتر قائلا:” المنظومة السياسية في لبنان لم تجلب سوى المأسي للشعب ومؤسساته و اليوم يضاف حريق مرفأ بيروت إلى سلسلة طويلة من الكوارث التي تتحمل مسؤوليتها منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي.”
وأضاف الشيخ بهاء في تغريدة ثانية:” من واجبات الحكومة حماية الناس وضمان سلامتهم. اين الحكومة؟ بعد مرور أكثر من شهر على الكارثة الأخيرة، لا يوجد حتى الآن أي دليل على انهم يسيطرون على الأوضاع أو قادرون على فرض النظام. إنهم يخذلون الشعب اللبناني.”
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