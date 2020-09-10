لبنان | الشرطة العسكرية بدأت التحقيق في حريق مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلنت قيادة الجيش أنّ الشرطة العسكرية باشرت التحقيق في الحريق الذي اندلع بمرفأ بيروت بإشارة من النيابة العامة العسكرية.

وكان قد اندلع ظهر اليوم حريقٌ كبير في مرفأ بيروت. واعلن الجيش اللبناني انه شب في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في المرفأ. وعلى الفور بدأت عمليات الاطفاء بمشاركة طوافات الجيش.

وساد الهلع في مناطق وشوارع بيروت بعد رؤية السحب السوداء في سماء بيروت، المشهد الذي أعادهم لليوم المشؤوم 4 آب الذي يعيشون تحت وقعه حتى اللحظة.

وبدأت فرق الإطفاء منذ قليل بعد ساعات طويلة في محاولتها إطفاء الحريق، بالسيطرة على الحريق في المرفأ وانخفاض كثافة الدخان الأسود ووهج النيران، كما هدأت النيران داخل المستوعبات ودخلت عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت إلى داخلها لاطفاء الحرائق المتفرقة.