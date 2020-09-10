لبنان | الجيش اللبناني يسقط مسيّرة معادية في عيتا الشعب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 30 دقيقة آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 6:48 مساءً طائرة مسيرة أعلن الجيش اللبناني أنه بتاريخه وقرابة الساعة ١٧،١٠ اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي (Drone) الاجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد اسقطها عناصر احد مراكز الجيش على مسافة تبعد ٢٠٠ متر من الخط الازرق داخل الاراضي اللبنانية

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