لبنان | رئاسة الحكومة تصدر تعميما إلى الإدارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 60 دقيقة

أصدرت رئاسة الحكومة تعميماً حمل الرقم 32/2020، إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بلدية بيروت والبلدية المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت بتاريخ 4-8-2020.

وجاء في التعميم: “في اطار الاستجابة الوطنية لتداعيات الكارثة التي أصابت لبنان نتيجة الانفجار الحاصل في مرفأ بيروت تاريخ 2020/8/4 وما خلفه من أضرار بشرية ومادية ومعنوية كبيرة ومن أجل ضمان فعالية عمليات الإستجابة بطريقة عائلة وشفافة قادرة على الاستجابة لحاجات المواطنين والمتضررين؛ وعطفا على تكليف وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على تنسيق جهود الوزارات كافة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمعالجة التداعيات الناتجة عن الكارثة،

يطلب من الوزارات والإدارات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت تاريخ 2020/8/4 تزويد وحدة ادارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء عبر بريدها الالكتروني [email protected] بما يأتي:

اولا: نسخة عن الدراسات والمسوحات كافة التي قامت وتقوم بها، كل ضمن اختصاصها، والمتعلقة بتقييم الأضرار والأضحات في المنطقة المنكوبة والتي لها الضرر.

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ثانيا: لائحة بالمشاريع، الهبات، المساعدات التقنية والعينية التي تقدم إليها من جهات مانحة دولية كانت أم محلية، وتتعلق بمواجهة تداعيات الكارثة، ليصار إلى توثيقها ضمن المنصة الإلكترونية الموحدة للمساعدات في رئاسة مجلس الوزراء.

ثالثا: تكليف ممثل عنها بتولي تزويد الوحدة اسبوعياً بالمعلومات حول التقدم المحرز في اعمال الاستجابة والتعافي من الكارثة، ليصار إلى توثيقها في التقرير الوطني للاستجابة الذي سيصدر عن رئاسة الحكومة.