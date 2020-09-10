لبنان | روكز: الطبقة السياسية جاءت لتحرق وتخفي حقيقة ٤ آب الأسود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 5:43 مساءً

غرد النائب العميد شامل روكز على حسابه عبر تويتر قائلا: “كارثة حلّت ببيروت: دمّرت اكثر من نصف المدينة وشرّدت مئات الآلاف وجرحت الآلاف وراح ضحيتها المئات. وما زال أهالي بيروت يلملمون بقاياهم حتى اليوم… وما كان متبقياً من بنية اجتماعية وقدرة اقتصادية دُمِّرت بالكامل!”.

وي تغريدة اخرى قال: “ها نحن اليوم أمام نيران جديدة تلتهم المرفأ، قد تختلف بالحجم والقوة عن الرابع من آب ولكن من المؤكد أنها النيران نفسها المنبعثة من قذارة الطبقة السياسية الحاكمة اليوم جاءت لتحرق وتخفي حقيقة ٤ آب الأسود”.

وتابع: “أما التحقيقات، فماذا حققت حتى اليوم؟ فاسد يحاكم مجرم ومجرم يغطي فاسد، وتضيع كرامة وحياة وروح الشعب اللبناني بين عدالة تائهة وسلطة حقيرة. من رحم حزن وغضب وجراح اللبنانيين ستتحقق العدالة الدولية على أيدي المجتمع والقانون الدولي!”.