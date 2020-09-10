لبنان | القيسي: تعميم سيصدر غدا يمنع استيراد او تخزين المواد القابلة للاشتعال دون إذن مسبق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعتين باسم القيسي أعلن الرئيس المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي في بيان، انه “سيصدر غدا، تعميما الى جميع التجار والمستوردين يطلب منهم عدم استيراد او تخزين اي مواد او بضائع قابلة للاشتعال وتشكل خطرا على السلامة العامة، دون إذن مسبق من كل الجهات المختصة، على سبيل المثال وليس الحصر، الجمارك اللبنانية والوزارات المعنية بتلك البضائع والسلع مرفقة بشهادة من مختبر رسمي معتمد من بلد المنشأ لتلك البضائع المستوردة المعنية، وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتخزين في المرفأ حفاظا على السلامة العامة”.

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